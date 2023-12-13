Восемь лошадей погибли при пожаре в конюшне у Лосиного Острова

По данным МЧС РФ, при пожаре на востоке Москвы спасателям удалось спасти пять лошадей.

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Восемь лошадей погибли в результате пожара, который произошел в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта на Лосиноостровской улице в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным чрезвычайного ведомства, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. К настоящему моменту спасатели полностью ликвидировали пожар. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

Также сообщается, что пожарным удалось спасти пять лошадей. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.