Директор фонда Пахмутовой рассказал о самочувствии композитора

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Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре со «Звездой» рассказал о самочувствии композитора.

«У нее нет никакого воспаления легких, Александра Николаевна действительно госпитализирована, проходит плановое лечение, есть простуда, она находится под присмотром врачей», - заявил Малышко.

Также он добавил, что Пахмутова идет на поправку, «ведь любой человек имеет право болеть и простужаться».

Напомним, что советский и российский композитор, пианистка Александра Пахмутова недавно была госпитализирована в больницу не с COVID-19, а с обычным простудным заболеванием. Такое решение было принято из-за вероятности осложнений в связи с хроническими заболеваниями.