Директор фонда Пахмутовой опроверг информацию о коронавирусе у композитора

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Пахмутовой в больницу с симптомами коронавирусной инфекции.

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Советский и российский композитор, пианистка Александра Пахмутова действительно госпитализирована в больницу, но не с COVID-19, а с обычным простудным заболеванием. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко.

«Александра Николаевна действительно болеет простудным заболеванием. Мы решили это делать под присмотром врачей, чтобы не было никаких осложнений. Ковида никакого нет», - рассказал Малышко.

По его словам, лучше это делать под присмотром врачей, так как есть хронические заболевания. Также директор фонда добавил, что разговаривал с врачами - у Пахмутовой сейчас нет температуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что у композитора диагностирована коронавирусная инфекция и ее госпитализировали в больницу с болью в горле, сухим кашлем, повышенной температурой и с осложнениями, связанные с сердцем и сухим плевритом.