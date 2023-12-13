Генассамблея ООН отклонила поправку США к резолюции с осуждением ХАМАС

Американская поправка не набрала необходимые две трети голосов.

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Генассамблея ООН отклонила внесенную США поправку к резолюции по Палестине. Поправка добавляла в документ осуждение террористических атак палестинского движения ХАМАС. Она не набрала необходимые две трети голосов.

За американскую поправку проголосовали 84 страны. 62 высказались против, еще 25 государств воздержались.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла предложенную Египтом и Мавританией резолюцию, которая призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе.