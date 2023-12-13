ЦБ РФ предупредил о новой схеме мошенничества с проверкой подлинности купюр

Преступники под видом официального приложения Банка России высылают фальшивую ссылку, через которую, получив удаленный доступ к банковским счетам и приложениям жертвы, выводят деньги.

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Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества, которая работает как онлайн так и офлайн. Ее суть заключается в том, что злоумышленники звонят клиентам банков и призывают проверить подлинность купюр через специальное приложение, в том числе новой банкноты в 5000 рублей. Далее пользователям рекомендуется установить на первый взгляд официальное приложение «Банкноты Банка России», но ссылка ведет на мошенническую программу.

Таким образом, преступники получают удаленный доступ к банковским счетам и приложениям жертвы и выводят деньги.

«Подлинность банкнот официальное приложение не определяет», - отмечает регулятор в своем официальном Тelegram-канале.

Уточняется, что в официальном приложении Банка России содержится лишь информация об основных защитных признаках всех банкнот: где именно они расположены и как должны выглядеть.

Обманывают население и при личных встречах, а не только удаленно. ЦБ РФ предостерегает от обмана тех, кто под видом работников социальных служб ходят по квартирам и обменивают у жильцов старые банкноты номиналом 5000 рублей на «новые». При этом отдают фальшивые купюры.

В Центробанке в качестве мер безопасности посоветовали игнорировать любые просьбы аферистов и не переходить по сомнительным ссылкам.

О подобном обмане ранее предупреждала эксперт Алла Храпунова. По ее словам, мошенники пытались убедить жертву о необходимости замены, из-за того, что старые купюры просто «сгорят».