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Эксперт Храпунова предупредила о мошенничестве с купюрами на 1000 и 5000 рублей

Анна Ушакова
04:32 22.10.2023
Алла Храпунова объяснила, какие схемы могут использовать злоумышленники.
Эксперт Храпунова предупредила о мошенничестве с купюрами на 1000 и 5000 рублей
© Фото: Виталий Белоусов РИА Новости
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Мошенники могут воспользоваться появлением новых банкнот. Об этом в интервью для радио Sputnik сообщила эксперт Алла Храпунова. Она объяснила, как могут действовать злоумышленники.

«Мошенники звонят потенциальной жертве и говорят, что надо обязательно, срочно, прямо сейчас поменять старые купюры на новые, иначе старые купюры просто "сгорят". Это классический метод обмана. Они даже предлагают домой приехать, чтобы обменять, чтобы "помочь" это сделать. Звонки делаются от имени социальных служб или представителей Банка России, но это все обман» - рассказывает Храпунова.

Эксперт подчеркнула, что россиянам не обязательно спешить с заменой старых купюр на новые, ведь Банк России сообщил, что новые купюры будут входить в оборот единовременно со старыми.

Однако, по словам Аллы Храпуновой, может случиться и противоположная ситуация, как было с введением купюр номиналом с 200 и 2000 рублей. Пенсионеры опасались их брать и старались обменивать на более привычные купюры. Здесь, как рассказывает эксперт может произойти другая махинация. Мошенники могут стоять около банкоматов и предлагать обменяться.

Неделю назад ЦБ РФ представил модернизированные тысячные и пятитысячные купюры. Однако, днем позже купюры отозвали для того, чтобы доработать дизайн обновленных банкнот.

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