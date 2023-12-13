«Аллигаторы» нанесли ракетный удар по украинской пехоте на Донецком направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с боевой работой экипажей вертолетов Ка-52М в зоне спецоперации.

«Аллигаторы» нанесли удар неуправляемыми ракетами, целями стали опорные пункты и пехота ВСУ на Донецком направлении. Удар наносился в ходе боевой задачи по поддержке сухопутных войск.

«Выдвинулись в район, отработали связь с передовым авианаводчиком. Он подсказал уточненные координаты, отработали неуправляемым ракетным вооружением. Передовой авианаводчик подсказал попадание», - сообщил летчик с позывным Оса.

Он отметил, что в этом вылете противодействие со стороны неприятеля отсутствовало. Ударная группа вертолетов вернулась на аэродром без происшествий.

Также сообщается, что экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.