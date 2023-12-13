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Пленный Куряченко рассказал о мародерстве ВСУ под Артемовском

10:58 13.12.2023
Кроме того, в Краматорске командиры и солдаты ВСУ отбирали у людей деньги и машины.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады ВСУ в Часовом Яре (Артемовское направление) не желают участвовать в боевых действиях и занимаются мародерством. Об этом рассказал представителям Минобороны России взятый в плен российскими бойцами украинец Валерий Куряченко.

«Они не хотят воевать и занимаются мародерством - забирают мебель, бытовую технику», - заявил он.

По словам пленного, солдаты и командиры ВСУ также занимались мародерством в Краматорске - «отжимали» автомобили и забирали деньги у людей, поэтому местные жители их не любили.

Пленный рассказал, что был мобилизован, ему вручили повестку на улице и заставили явиться в военкомат. Подготовка проходила поверхностно и длилась всего 21 день, за это время необходимые в бою навыки Куряченко не получил.

В плен мужчина попал в Ивановском под Артемовском. Ночью в окоп, где находился Куряченко, прилетела граната и взорвалась. Украинцы осознали бессмысленность дальнейшей борьбы и сложили оружие. Валерий отметил, что российские военнослужащие уважительно относятся к украинским пленным.

Накануне другой пленный рассказал, как командование ВСУ врет об отношении российских военных к сложившим оружие украинцам, пугая избиениями, «отрезанным достоинством», длительными пытками с последующей ликвидацией. По его словам, командиры рекомендуют украинским военным подрывать себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Однако на деле российские военные заботятся о пленных, оказывают медицинскую помощь, кормят, общаются и создают комфортные условия для проживания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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