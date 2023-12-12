На деле украинец понял, что можно сдаться в плен, сохранив достоинство. Российские врачи пленных не калечат, а лечат.

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Командование ВСУ врет об отношении ВС РФ к сложившим оружие украинцам, пугая избиениями, «отрезанным достоинством», длительными пытками с последующей ликвидацией. Украинским военным рекомендуют подрывать себя гранатой, но не сдаваться, рассказал представителям Министерства обороны РФ пленный Назар Курьян.

«Попадете, отрежут там ваше достоинство, пеной монтажной вам что-то там тоже сделают. Будут избивать вас каждый день. Будут вас не кормить, то есть вы больше никогда не попадете домой», - сообщил мужчина.

Вопреки тому, что внушают украинским военным на передовой, бойцы ВСУ в плену находятся в комфортных условиях. Российские военные не только не причиняют вреда, но кормят, лечат раненых и уважительно ко всем относятся.

Мужчина лично убедился, что рассказы о пытках в российском плену не соответствуют действительности. Сейчас он доволен, что сдался в плен и сохранил жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.