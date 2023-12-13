Комитет Палаты представителей одобрил расследование по импичменту Байдену

Против резолюции выступили четыре члена комитета из числа демократов.

© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress

Комитет по регламенту Палаты представителей США поддержал резолюцию, предписывающую продолжить текущее расследование относительного того, есть ли достаточные основания для импичмента американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Против инициативы выступили четыре члена комитета из числа демократов. Одобрили ее девять законодателей. Все они республиканцы.

Напомним, предполагается, что в полном составе Палата представителей проголосует по расследованию уже сегодня.

Ранее в Белом доме уверяли, что позиция представителей Республиканской партии, касающаяся импичмента Джо Байдену, не окажет влияние на проводимую им политику.