Палата представителей США 14 декабря проголосует по импичменту Байдену

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Палата представителей США уже в предстоящий четверг, 14 декабря, собирается проголосовать за официальное оформление расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон сообщил своим коллегам-республиканцам о готовящейся процедуре на закрытом заседании.

Напомним, о голосовании по вопросу импичмента стало известно в конце ноября этого года. Данный шаг призван усилить давление на администрацию Джо Байдена.

Помимо этого, инициатива должна повысить внимание к процедуре импичмента со стороны самих республиканских законодателей.