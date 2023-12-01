Эксперт Моржаретто объяснил, в каких случаях оштрафуют «непереобутых» водителей

По мнению эксперта, штраф может стать «пинком» для тех, кто не хочет менять шины в соответствии с сезоном.

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Инспекторы ГИБДД с 1 декабря могут или оштрафовать, или выписать предупреждение за резину не по сезону, в беседе со «Звездой» объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее в СМИ распространились данные, что всех автомобилистов на летних шинах с начала зимы будут ждать штрафы. Впоследствии в МВД России заявили, что нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу, и пообещали не выписывать штрафы.

По словам Моржаретто, большая доля ДТП из-за технической неисправности происходит из-за использования шин не по сезону.

По закону с 1 декабря по 1 марта водители не могут эксплуатировать транспортное средство, если они используют летнюю покрышку. В КоАП зафиксировано, что за такое нарушение гражданин может получить или штраф, или предупреждение.

«КоАП по этой статье предусмотрены два варианты - штраф или предупреждение. Но в этой ситуации я бы сказал так. Ребята, может быть, специальных рейдов не будет, но во время других проверок, если сотрудник полиции видит, что у человека несезонная резина, он должен применить меру наказания. В данном случае предупреждение, которое фиксируется, или штраф», - объяснил эксперт.

По его мнению, штраф будет не лишним, так как он может стать «пинком» для тех, кто не хочет «переобуваться» в соответствии с сезоном.

«Говорят, что это личное дело каждого - заботиться о безопасности. Когда я выезжаю на дорогу за рулем автомобиля - средства повышенной опасности, я представляю опасность для других участников движения, поэтому это не личное дело», - подчеркнул он.

Моржаретто добавил, что каждый инспектор будет на месте решать, что делать с таким нарушителем - штрафовать или предупредить с разъяснительной беседой.

«Он может посмотреть и увидеть, что за этим водителем числится хвост нарушений, тогда однозначно нужен штраф. Если он видит, что человек адекватный... можно и предупредить», - заключил автоэксперт.

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