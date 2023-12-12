В избранного президента Аргентины Милея бросили бутылку во время парада

Стеклянная бутылка пролетела всего в нескольких сантиметрах от головы избранного президента и попала в сотрудника безопасности.

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В день инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея неизвестный бросил в него бутылку, когда кортеж нового главы государства направлялся от здания Конгресса во дворец правительства. Об этом сообщает газета La Nacion.

На опубликованном видео заметно, как стеклянная бутылка пролетает всего в нескольких сантиметрах от головы президента и попадает в одного из сотрудников безопасности. В результате он получает травму, и у него видна кровь из уха.

Позднее стало известно, что бутылку кинул, скорее всего, бывший чиновник провинции Энтре-Риос Гастон Ариэль Мерканзини, который был уволен со своей должности еще в 2013 году.

По последним данным, дело в отношении нарушителя порядка было передано в Федеральный уголовный и исправительный суд №12.

Ранее на серебряном жезле избранного президента Аргентины Хавьера Милея изобразили головы его собак-клонов. Рукоять трости украсили гравировкой с изображением головы мастифа по кличке Конан, а также клонированных из его ДНК собак с кличками Милтон, Мюррей, Роберт и Лукас.