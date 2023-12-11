На серебряном жезле Милея изобразили головы его собак-клонов

Рукоять трости украсили гравировкой с изображением головы мастифа по кличке Конан, а также четырех клонированных из его ДНК собак - Милтона, Мюррея, Роберта и Лукаса.

© Фото: Manuel Cortina, Keystone Press Agency, Global Look Press

На серебряном жезле, который вручили новоиспеченному президенту Аргентины Хавьеру Милею во время церемонии инаугурации, изображены головы пяти его собак, четыре из которых являются клонами. Об этом пишет Gente.

Альберто Фернандес, который покинул пост главы латиноамериканского государства, также вручил Милею президентскую ленту в цветах флага страны.

Как передавала аргентинская газета Le Nacion, в заявлении с анонсом инаугурации указывалось, что на трости изобразят льва с гривой или париком. На опубликованной изданием фотографии видно, что рукоять трости украшена гравировкой с изображением голов пяти мастифов - Конана, Милтона, Мюррея, Роберта и Лукаса. Новый президент Аргентины называл их своими «четвероногими детьми». Под каждым изображением голов выгравированы клички собак.

Как сообщает Perfil, Конан был первым мастифом Милея, он умер в 2017 году. Издание также передает слова журналиста Хуана Луиса Гонсалеса, который занимался изучением биографии либертарианца. В ходе расследования репортер выяснил, что после смерти питомца политик решил клонировать собак из его ДНК. О клонировании питомцев также пишет La Nacion.