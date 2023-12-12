Бойцы «Центра» уничтожили 50 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Также авиация группировки атаковала четыре командных пункта в районах населенных пунктов Серебрянка и Червоная Диброва.

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Группировка «Центр» российских войск выявила перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества и уничтожила около 50 бойцов противника, сообщили в Минобороны России.

«В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й механизированной бригады ВСУ. В результате слаженных действий подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих», - передает начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, авиация группировки также нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам и успешно ликвидировала живую силу и огневые средства ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Червоная Диброва.

Ранее мы показывали, как российская авиация нанесла удар по вражеским позициям у Серебрянского лесничества. Об успешном авиаударе также рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.