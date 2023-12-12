Экипажи Ка-52 уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

После выполнения боевой задачи Ка-52 вернулись на аэродром подскока для пополнения боекомплекта и подготовки к дальнейшей работе.

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Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили скопление живой силы противника и огневые средства украинских боевиков в позиционном районе ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

В ходе боевого вылета летчики Ка-52 «Аллигатор» с кабрирования выпустили 80-мм неуправляемые авиационные ракеты по выявленным передовыми авиационными наводчиками группировки целям, которые действовали непосредственно на линии боевого соприкосновения. Российские летчики выполнили боевую задачу, двигаясь на предельно малых высотах.

После выполнения огневой задачи экипажи Ка-52 «Аллигатор» совершили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на аэродром подскока для пополнения боекомплекта и подготовки к дальнейшей боевой работе.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения пунктов управления украинских боевиков на Донецком направлении экипажами Ка-52. Армейская авиация ВКС РФ применила модернизированные вертолеты.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.