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Раненую в Соледаре журналистку Елсукову привезли в Москву

Анастасия Бобылева
02:57 21.01.2023
Ее осторожно перенесли на носилки и погрузили в вертолет, чтобы транспортировать дальше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Самолет с журналисткой Анастасией Елсуковой прибыл в Москву. Раненую девушку привезли в аэропорт Чкаловский. 

Елсукова выполняла редакционное задание в зоне СВО и попала под обстрел украинских боевиков в Соледаре. Она получила тяжелое осколочное ранение в ногу. ЧВК «Вагнер» организовала эвакуацию журналистки в госпиталь, где ей провели операцию.

На кадрах видно, как медики выносят раненую и кладут на носилки. Затем ее погружают в вертолет, чтобы перевезти дальше.

Анастасия Елсукова, по ее же словам, чувствует себя «удовлетворительно». Она нашла в себе силы дать небольшой комментарий журналистам.

«Ребята несли меня. Под жесточайшим артиллерийским обстрелом соорудили импровизированные носилки», - рассказала она.

Также Анастасия сообщила, что уже виделась со своими родственниками.

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