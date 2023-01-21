Раненую в Соледаре журналистку Елсукову привезли в Москву
Самолет с журналисткой Анастасией Елсуковой прибыл в Москву. Раненую девушку привезли в аэропорт Чкаловский.
Елсукова выполняла редакционное задание в зоне СВО и попала под обстрел украинских боевиков в Соледаре. Она получила тяжелое осколочное ранение в ногу. ЧВК «Вагнер» организовала эвакуацию журналистки в госпиталь, где ей провели операцию.
На кадрах видно, как медики выносят раненую и кладут на носилки. Затем ее погружают в вертолет, чтобы перевезти дальше.
Анастасия Елсукова, по ее же словам, чувствует себя «удовлетворительно». Она нашла в себе силы дать небольшой комментарий журналистам.
«Ребята несли меня. Под жесточайшим артиллерийским обстрелом соорудили импровизированные носилки», - рассказала она.
Также Анастасия сообщила, что уже виделась со своими родственниками.