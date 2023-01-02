В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание

© Видео: ShanghaiEyeMagic, YouTube © Фото: ShanghaiEyeMagic, YouTube

Гроб бразильского футболиста доставил на стадион ФК «Сантос», где пройдет церемония прощания с легендарным спортсменом. Стадион откроется в 16:00 по Москве, попрощаться с Пеле сможет любой желающий.

Церемония прощания продлится сутки, гроб провезут по улицам города. Церемонию прощания планирует посетить президент Бразилии Лула де Силва, а также многие спортивные звезды и представители шоу-бизнеса.

Напомним, всемирно известный футболист, единственный трижды чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительного онкологического заболевания. Пеле похоронят, согласно завещанию, на 14-этажном кладбище в городе Сантос, перед этим поклонники смогут отдать последние почести кумиру на стадионе Вила Белмиро.