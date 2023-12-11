В секторе Газа с 7 октября погибли почти 18 тысяч человек

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С 7 октября текущего года в секторе Газа погибли 17 997 человек. Об этом накануне сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф Аль-Кудра. По его словам, насчитывается 49 229 раненых.

Среди жертв, отмечает Ашраф Аль-Кудра, есть и медики. Утверждается, что погибли 296 медицинских работников.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа является катастрофической. Люди в анклаве, по его словам, живут в «полном и углубляющемся ужасе».

Фолькер Тюрк призвал к немедленному прекращению огня, а также освобождению всех заложников, заявив о существовании повышенной степени риска совершения жестоких преступлений.