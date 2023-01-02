Лула де Сильва заявил о необходимости укреплять БРИКС

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна должна построить диалог с США, КНР и странами Евросоюза, а также укрепить сотрудничество внутри БРИКС.

«Наша основная роль воплотится через возобновление южноамериканской интеграции в рамках Меркосур, оживления Унасур. На этой основе мы сможем построить активный диалог с США, ЕС, Китаем, восточными странами и другими мировыми игроками, укрепить БРИКС, кооперацию с африканскими странами и разорвать изоляцию», - цитирует его речь во время инаугурации РИА Новости.

Напомним, Лула де Сильва в воскресенье 1 января подписал присягу и в третий раз стал президентом Бразилии. Он с минимальным отрывом победил на выборах своего соперника Жаира Болсонару.