Группа российских военнослужащих уничтожила опорный пункт националистов в зоне СВО

© Минобороны России
Рядовой Аюр Папаев отвечал за охрану и оборону огневой позиции артиллерийского подразделения, пребывая в качестве наблюдателя за воздушной обстановкой.
Он обнаружил приближающийся к огневой позиции неизвестный беспилотный летательный аппарат коптерного типа, о чем незамедлительно доложил командованию.
Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов на указанной территории нет, рядовой Папаев прицельным огнем сбил вражеский БПЛА. Коптер упал в лесополосе, прилегающей к позициям наших артиллеристов.
Российские военнослужащие отыскали упавший дрон и осмотрели его. Они обнаружили карты памяти, по которым можно было найти позиции противника. Воздушная разведка проверила данные и подтвердила их. Затем по позициям боевиков был нанесен артиллерийский удар.
Профессионализм рядового Папаева позволил выявить скрытые позиции боевиков и поразить их до начала наступления.
Ранее В МО РФ рассказали об уничтожении двух складов с боеприпасами националистов. Их обнаружили в районе Водяного в ДНР. Также российские Вооруженные силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 в районе Малиновки.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов