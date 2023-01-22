Группа российских военнослужащих уничтожила опорный пункт националистов в зоне СВО

© Минобороны России

Действуя в составе группы российских военнослужащих, гвардии сержант Денис Докудин выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций. Продвигаясь по местности, Денис обнаружил опорный пункт противника и находящуюся поблизости от него группу боевиков. Завязался бой.

Боевики, неся потери, начали отступление в сторону опорного пункта, после чего группа Дениса Докудина подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Сержант, передав координаты националистов на командный пункт, дал указания группе отходить на заранее подготовленные позиции.

Российские артиллерийские подразделения нанесли удар по опорному пункту. Денис Докудин занимался корректировкой огня артиллерии. В результате опорный пункт противника был уничтожен и российские подразделения продвинулись вглубь обороны врага, продолжая наступление.

Грамотные, точные и мужественные действия гвардии сержанта Дениса Докудина позволили нанести противнику значительные потери и продолжить развивать наступление в назначенном районе.

Рядовой Аюр Папаев