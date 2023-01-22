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Группа российских военнослужащих уничтожила опорный пункт националистов в зоне СВО

00:00 22.01.2023
Минобороны рассказало о героях спецоперации. Денис Докудин в составе группы военнослужащих смог уничтожить опорный пункт националистов, а Аюр Папаев сбил вражеский беспилотник, что помогло получить стратегически важные данные.
Группа российских военнослужащих уничтожила опорный пункт националистов в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации. Денис Докудин и Аюр Папаев проявили мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач.

Гвардии сержант Денис Докудин, командир отделения

© Минобороны России

Действуя в составе группы российских военнослужащих, гвардии сержант Денис Докудин выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций. Продвигаясь по местности, Денис обнаружил опорный пункт противника и находящуюся поблизости от него группу боевиков. Завязался бой.

Боевики, неся потери, начали отступление в сторону опорного пункта, после чего группа Дениса Докудина подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Сержант, передав координаты националистов на командный пункт, дал указания группе отходить на заранее подготовленные позиции.

Российские артиллерийские подразделения нанесли удар по опорному пункту. Денис Докудин занимался корректировкой огня артиллерии. В результате опорный пункт противника был уничтожен и российские подразделения продвинулись вглубь обороны врага, продолжая наступление.

Грамотные, точные и мужественные действия гвардии сержанта Дениса Докудина позволили нанести противнику значительные потери и продолжить развивать наступление в назначенном районе.

Рядовой Аюр Папаев

© Минобороны России

Рядовой Аюр Папаев отвечал за охрану и оборону огневой позиции артиллерийского подразделения, пребывая в качестве наблюдателя за воздушной обстановкой.

Он обнаружил приближающийся к огневой позиции неизвестный беспилотный летательный аппарат коптерного типа, о чем незамедлительно доложил командованию.

Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов на указанной территории нет, рядовой Папаев прицельным огнем сбил вражеский БПЛА. Коптер упал в лесополосе, прилегающей к позициям наших артиллеристов.

Российские военнослужащие отыскали упавший дрон и осмотрели его. Они обнаружили карты памяти, по которым можно было найти позиции противника. Воздушная разведка проверила данные и подтвердила их. Затем по позициям боевиков был нанесен артиллерийский удар.

Профессионализм рядового Папаева позволил выявить скрытые позиции боевиков и поразить их до начала наступления.

Ранее В МО РФ рассказали об уничтожении двух складов с боеприпасами националистов. Их обнаружили в районе Водяного в ДНР. Также российские Вооруженные силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 в районе Малиновки.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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