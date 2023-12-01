Член Кнессета заявил, что в Израиле идет процесс становления диктатуры

По словам Офера Кассифа, в стране начали преследовать инакомыслящих.

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В Израиле идет процесс становления диктатуры. В стране начали преследовать инакомыслящих. Об этом RT заявил член Кнессета, представляющий партию «Хадаш» Офер Кассиф.

По его словам, в Израиле, например, можно лишиться работы, если выражать сочувствие детям в секторе Газа. Также и студенты могут быть отчислены из университета.

Напомним, обвинения о превращении страны из демократической в диктатуру звучали еще до последнего витка палестино-израильского конфликта.

Так, летом приняли судебную реформу сокращения прерогатив Верховного суда. Это назвали «черным днем для израильской демократии».