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Рогов показал установку защитного купола на Запорожской АЭС

Анна Касаткина
14:22 17.12.2022
Купол будет защищать хранилище от осколков снарядов и переносимых дронами самодельных взрывных устройств.
Рогов показал установку защитного купола на Запорожской АЭС
© Фото: vrogov, Telegram
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) устанавливают защитный купол. Об этом в своем Telegram-канале заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол», — сказал он и опубликовал короткое видео, на котором показана установка.

Рогов уточнил, что купол будет защищать хранилище от осколков снарядов и переносимых дронами самодельных взрывных устройств.

В начале декабря министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в предыдущие две недели противник выпустил по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда. Большинство из них перехватили российские системы противовоздушной обороны, однако некоторые «некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции», сказал глава МО. Шойгу охарактеризовал подобное поведение врага как «ядерный терроризм».

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