ХАМАС и Израиль предварительно продлили перемирие еще на два дня

Ранее гуманитарное перемирие продлевалось в понедельник, 27 ноября, по старым договоренностям, оно заканчивается сегодня, 29-го числа.

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Палестинское движение ХАМАС и Израиль предварительно договорились о продлении временного перемирия еще на два дня, сообщила газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники в Египте.

«Ответственные египетские источники подтвердили во вторник достижение "предварительной договоренности о продлении перемирия, достигнутого между палестинским сопротивлением и израильской оккупационной армией при посредничестве Египта, Катара и Соединенных Штатов, еще на два дня на тех же условиях"», - цитирует издание источник.

Отмечается, что представители ХАМАС связались с группировками в Газе, в плену у которых остаются пленные, в том числе женщины и дети.

Источник также подтвердил, что страны-посредники прикладывают усилия, чтобы обязать Израиль обеспечить доступ необходимой помощи на север сектора Газа, в особенности в крупнейший город анклава Газу и больницу «Аш-Шифа».

Временное перемирие длительностью в четыре дня было достигнуто в пятницу, 24 ноября, затем оно было продлено еще на два дня в понедельник. Всего в рамках гуманитарного перемирия было освобождено более 70 пленников, удерживаемых ХАМАС в Газе с 7 октября. Об освобождении еще 12 человек стало известно накануне, из них двое иностранцев.