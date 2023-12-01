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WSJ: США отправили Израилю 900-килограммовые бомбы-разрушители бункеров

Владимир Рубанов
22:37 01.12.2023
По информации издания, всего Вашингтон передал около 15 тысяч бомб и 57 тысяч артиллерийских снарядов.
WSJ: США отправили Израилю 900-килограммовые бомбы-разрушители бункеров
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallook Press
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США предоставили Израилю бомбы для разрушения бункеров, а также десятки тысяч единиц другого оружия и артиллерийских снарядов, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из сектора Газа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По словам чиновников, поставки оружия, в том числе около 15 тысяч бомб и 57 тысяч артиллерийских снарядов, начались вскоре после теракта 7 октября и продолжаются вплоть до последних дней. США ранее не раскрывали ни общее количество оружия, которое они отправили Израилю, ни передачу 100 проникающих бомб BLU-109 весом 2 тысячи фунтов (907 кг).

В пятницу 1 декабря Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий перемирия. Гуманитарная пауза в анклаве продолжалась 7 дней. Власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

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