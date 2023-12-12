На складе в Ивантеевке продолжают гореть легковоспламеняющиеся лаки и краски

Пожар к данному моменту был локализован, в тушении задействовали 60 специалистов МЧС и 24 единицы техники.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На территории склада в подмосковной Ивантеевке, где ранее был локализован пожар площадью в почти три тысячи квадратных метров, продолжает сохраняться возгорание. Об этом сообщила корреспондент «Звезды» с места пожара.

На кадрах видно, что в некоторых частях склада все еще алеет огонь, со всех сторон валят клубы дыма.

Уточняется, что со слов работников промзоны, на участках, где огонь сохраняется, находятся легковоспламеняющиеся вещества: лаки, краски и растворители. Сам ангар, где ранее разгорелся пожар, поделен на части, в каждом из отделений находятся разные цеха.

Возгорание появилось сегодня вечером на складе в городском округе Пушкинский, в тушении пожара были задействованы 60 специалистов МЧС России и 24 единиц техники. К данному моменту пожар локализован, о степени повреждений и пострадавших не сообщается.

По словам корреспондента «Звезды», несмотря на то, что открытый огонь потушен, на территории склада невозможно находиться, так как едкий дым пробивает до слез.