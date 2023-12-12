В подмосковной Ивантеевке горит склад на площади в три тысячи «квадратов»

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В подмосковном городском округе Пушкинский загорелся склад, к настоящему моменту огонь распространился почти на три тысячи «квадратов». Об этом сообщили в МЧС России.

«Огонь охватил 2 800 квадратных метров помещения, обрушилась кровля», - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Уточняется, что в тушении пожара задействованы 60 специалистов министерства и 24 единицы техники.

По данным МЧС России, к данному моменту пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших и степени повреждений не приводится.