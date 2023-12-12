Полиция отпустила писателя Бегбедера, задержанного из-за жалобы об изнасиловании

Французский писатель с самого начала отрицал выдвинутое против него обвинение.

© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency Globallookpress

К концу вторника 12 декабря полиция Франции сняла арест с известного французского писателя Фредерика Бегбедера, задержанного сегодня днем из-за жалобы об изнасиловании. Об этом сообщила французская радиостанция Franceinfo.

«В настоящее время он считается невиновным по предъявленным ему обвинениям», - говорится в публикации.

Писатель был помещен сегодня под стражу на несколько часов по обвинению в изнасиловании, соответствующая жалоба была направлена еще летом этого года. Девушка утверждала, что одним вечером они дважды вступили в сексуальную связь, однако она на второй раз в ту же ночь уже не давала своего согласия.

При этом на тот момент девушка была несовершеннолетней, ей было 17 лет.

По данным радиостанции, писатель отрицал выдвинутое против него обвинение. Его освободили, однако расследование по этому делу будет продолжено.

Изначально писатель был только вызван на допрос в полицейский участок города По на юге Франции, однако затем было принято решение о его задержании. Ранее в 2008 году писатель уже попадал в полицию, но по обвинению в употреблении наркотических веществ.