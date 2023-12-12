Во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера

Полиция не раскрывает деталей дела, однако указывает на то, что оно «не связано с наркотиками».

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Известный французский писатель Фредерик Бегбедер был задержан полицией республики в городе По на юге страны, сообщила радиостанция France Bleu.

«Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования», - цитирует ТАСС текст заявления регионального прокурора Родольфа Жарри.

Уточняется, что изначально писателя вызвали на допрос, однако позже было принято решение задержать его. В полиции сообщили, что причиной для задержания стала жалоба об изнасиловании, поданная этим летом. Девушка сказала, что во время их встречи в отеле она не давала своего согласия, несмотря на то что между ними уже были сексуальные отношения.

Фредерик Бегбедер - французский писатель, литературный критик и актер. В 2009 году ему была вручена одна из важнейших литературных наград Франции - премия Ренодо. Среди его работ отмечают «Каникулы в коме», «Любовь живет три года» и «99 франков».

В 2008 году писатель уже был задержан парижской полицией в наркотическом опьянении, при нем были найдены запрещенные вещества. По данным полиции, он употреблял кокаин, писатель признал свою вину.