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RFI: визит Зеленского в Кабо-Верде привел к внутриполитическому кризису в стране

Елизавета Кондрикова
19:49 12.12.2023
Президент Кабо-Верде не знал о встрече, которая состоялась 10 декабря между премьером страны и Зеленским, и расценил это как «борьбу за лидерство».
RFI: визит Зеленского в Кабо-Верде привел к внутриполитическому кризису в стране
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency Global Look Press
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Визит Владимира Зеленского в Кабо-Верде и его встреча с премьер-министром страны Улиссишем Корреа э Силвой без ведома президента Жозе Марии Невеша привели к внутреннему конфликту между премьером и главой Кабо-Верде. Об этом сообщила радиостанция RFI.

«По моему мнению, есть глубокая странность в отношении этой встречи, и я у себя в пространстве обращу внимание на эту проблему и приму меры, которые окажутся уместными», - сказал президент Кабо-Верде.

Президент Кабо-Верде четко дал понять, что не знал заранее о состоявшейся встрече, что привело к внутриполитическому кризису в Кабо-Верде, так как лидер страны увидел в этом признаки «борьбы за лидерство». По его словам, премьер страны виновен в «институциональной нелояльности». Он добавил, что будет добиваться ясности в этом вопросе.

Уточняется, что встреча прошла в воскресенье 10 декабря. По данным ТАСС, она имела место в международном аэропорту Кабо-Верде по пути Зеленского в Аргентину, где он должен был присутствовать на инаугурации аргентинского президента.

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