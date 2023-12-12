США расширили список антироссийских санкций

В Госдепе и Минфине США уточнили, что новые санкции касаются ОПК, энергетического сектора и горнодобывающей отрасли.

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Власти США расширили санкционный список и внесли в него десятки физических и юридических лиц, а также около 240 структур из России, Киргизии, ОАЭ, Китая, Кипра, Таджикистана и Турции.

Среди крупных предприятий, попавших в черный список Вашингтона, Уралвагонзавод и завод имени В.А. Дегтярева. Также ограничения наложены на их руководителей Александра Потапова и Андрея Казазаева. Санкции США означают заморозку активов и запрет для американцев и их компаний вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

На прошлой неделе глава словацкого кабинета министров Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают. Несмотря на это, в высших органах ЕС на эту тему существует табу. Любая попытка поднять тему эффективности рестрикций против Москвы нарекается политически некорректной, уточнил он.