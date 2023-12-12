Обваривших ноги в кипятке детей из Южи лечат на кроватях с эффектом невесомости

Четверо детей поступили в больницу с ожоговыми травмами разной площади - от 6 до 12%.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Заведующий хирургическим отделением ОДКБ Дмитрий Волков в беседе со «Звездой» рассказал о состоянии школьников, которые провалились в яму с кипятком у школы в городе Южа Ивановской области.

Он объяснил, что сегодня в медицинское учреждение поступило четверо детей с ожоговыми травмами разной площади - от 6 до 12%.

В настоящий момент двое детей находятся в палате интенсивной терапии ожогового блока, двое детей - в общей палате. Состояние всех пострадавших ребят оценивают как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

«Все дети получили ожоговые травмы нижний конечностей, преимущественно правых ног и стоп обеих. Ожоговые раны неглубокие», - сказал Волков.

Врач объяснил, что маленькие пациенты получают инфузионную терапию. Они лежат на специальных противоожоговых кроватях, которые создают эффект невесомости.