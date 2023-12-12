У упавших в яму школьников в Юже зафиксировали ожоги первой-второй степени

Сейчас четверо детей находятся в больнице, один ребенок проходит лечение дома.

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У школьников, которые провалились в яму на месте прорыва трубы в Ивановской области, зафиксировали ожоги первой-второй степени, передает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как утверждается, в настоящий момент четверо детей находятся в больнице, одному госпитализация не потребовалась, он сейчас дома.

По словам источника, размыв грунта рядом со школой заметили не сразу, так как возле этого места обычно оставляют автомобили.

Все произошло сегодня утром в городе Южа. Пятеро школьников упали в яму с кипятком, которая образовалась после аварии на трубопроводе. Было возбуждено уголовное дело.