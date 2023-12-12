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В январе можно будет наблюдать самое большое Солнце и метеорный поток

Елизавета Кондрикова
18:53 12.12.2023
Также можно успеть увидеть метеорный поток Урсиды еще в декабре этого года.
В январе можно будет наблюдать самое большое Солнце и метеорный поток
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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В январе россияне смогут наблюдать сразу несколько необычных астрономических явлений: самое большое Солнце 2024 года 3 января и метеорный поток Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января. Об этом рассказала руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«В этот день Земля в перигелии - на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой солнечный диск в 2024 году», - сказала Кошман в интервью для RT

Также можно успеть увидеть метеорный поток Урсиды еще в декабре этого года - в ночь с 21 на 22 декабря, или в самую длинную ночь года. Ожидается, что можно будет наблюдать до 10 метеоров в час в зените.

По словам астронома, в 2024 году будет четыре затмения - два солнечных и два лунных. Однако с территории России можно будет увидеть только два лунных - первое можно наблюдать на востоке нашей страны, а второе на западе.

Также в районе 14 декабря этого года можно увидеть мощный звездопад Геминиды. Метеоры будут лететь во все стороны, для того чтобы их увидеть, не нужны специальные оптические приборы. В этот период также не будет мешать Луна, так как 13 декабря наступит новолуние.

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