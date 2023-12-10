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Астроном Денисенко рассказал, как и когда можно увидеть звездопад Геминиды

Игнат Далакян
16:27 10.12.2023
В ночь максимальной активности звездопада можно увидеть 120 метеоров в час в дали от городской засветки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Hu Chao, XinHua, Globallookpress
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Жители России в декабре смогут увидеть мощный звездопад Геминиды. Российский астроном Денис Денисенко рассказал в беседе со «Звездой», когда можно наблюдать это космическое явление.

«Это один из самых ярких метеорных потоков года. Он происходит каждый год в районе 14 декабря, и в этом году максимум активности этого метеорного потока придется на темные безлунные ночи», - рассказал Денисенко.

Астроном отметил, что за два дня до максимума активности будет новолуние, и 13, 14, и 15 декабря Луна не будет мешать наблюдению метеоров. По его словам, для того, чтобы их увидеть, не обязательно смотреть в сторону созвездия Близнецов.

«Метеоры летят во все стороны от созвездия Геминид. Для того, чтобы их увидеть, не нужен ни телескоп, ни какой-либо другой оптический прибор, потому что место их пролета на небе предсказать невозможно», - рассказал эксперт.

По словам Денисенко, в дали от городской засветки в темном месте можно увидеть до 120 метеоров в час в ночь максимум активности. Он также отметил, что этот метеорный поток виден всю ночь, пока видно созвездие Близнецов.

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