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Даже если во главе киевского режима станет главком ВСУ Валерий Залужный вместо Владимира Зеленского, ситуация на Украине не поменяется. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И Зеленского, и Залужного дипломат назвала марионетками в руках Соединенных Штатов и их сателлитов, которые, по ее мнению, являются хозяевами перечисленных фигур.

Директор СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что в странах Запада обсуждают вариант с заменой Зеленского на Залужного. По его словам, данные, что в западных политических кругах подобные разговоры ведутся, поступают в СВР.