В «Юнармию» вступил полуторамиллионный участник

12 декабря, в День Конституции, по всей России традиционно проходят массовые церемонии приема детей в ряды движения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Новый участник вступил в ряды «Юнармии» в Музее «Молодой гвардии» в Краснодоне в Луганской Народной Республике.

Житель Луганска Ярослав Диулин стал полуторамиллионным участником детско-юношеского военно-патриотического движения. В ходе проведения церемонии состоялся телемост Москва - Краснодон. Ребят поздравил начальник Главного штаба движения Никита Нагорный.

С поздравлениями выступили первый юнармеец движения Игнат Елисеев из Ярославской области и миллионный участник «Юнармии» из Московской области Арсений Бабашов. Нагорный отметил, что в Краснодоне вступают в ряды движения 30 детей, а по видеосвязи к мероприятию присоединились юнармейцы из всех российских регионов.

Сегодня в нашей стране отмечается государственный праздник - День Конституции. По всей России проходят церемонии приема школьников в ряды «Юнармии».