Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Они отметили, что все граждане РФ должны уважать основной закон страны.

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Сегодня, 12 декабря, в России отмечают День Конституции. Высший нормативный правовой акт государства был принят в 1993 году после проведения всенародного голосования. Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с праздником.

«Уважение к основному закону страны должно быть у всех, кто считает себя настоящим гражданином Российской Федерации», - отметил Олег Кононенко.

Николай Чуб в свою очередь подчеркнул, что Конституция основана на глубоких исторических, культурных и правовых традициях. Она является фундаментом, который объединяет народы России.

«Следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России», - добавил Константин Борисов.

Он отметил, что важно передавать уважение к закону подрастающему поколению.