Путин утвердил приоритетность трудоустройства участников СВО и членов их семей

Также законом вводится межведомственная комиссия субъектов России по противодействию нелегальной занятости.

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Президент РФ Владимир Путин подписал новую версию закона о занятости в России. Об этом сообщает портал правовой информации.

Согласно ей, устанавливается приоритетность трудоустройства участников специальной военной операции, а также членов их семей.

Кроме этого, усиливаются меры по борьбе с нелегальной занятостью - так, например, создается межведомственная комиссия для решения этого вопроса.

Также зафиксирован максиальный размер пособия по безработице - в первые три месяца выплаты составят 12 792 рубля, а в следующие три месяца - 5 000 рублей.

Ранее Путин обсудил с главкомом ВМФ России Евменовым гиперзвуковые «Цирконы» на борту фрегата в Северодвинске.