Из-за гололеда школьники в Ростове-на-Дону не шли, а ползли на уроки

В некоторых школах города занятия отменили и перевели учеников на удаленку.

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Единственная дорога до школы в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону превратилась в каток после ледяного дождя, который обрушился на город накануне. На дорогах образовались гололедица и гололед.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Суворовского ЖК, видно, что школьники даже не могут идти - они спотыкаются, падают, но продолжают, скользя, передвигаться друг за другом, соблюдая дистанцию. В 280 школах отменили занятия и перевели учеников на удаленку.

Из-за погодных условий в городе ввели режим повышенной готовности, но, по сообщениям жителей, многие улицы остались необработанными специальными материалами. Накануне ростовчан предупреждали о гололеде рассылками сообщений от управления МЧС по региону.

В некоторых регионах России ожидаются «суперсибирские морозы». 50-градусных морозов следует ожидать в Красноярском крае. В Поволжской, Рязанской, Московской областях также ожидается снег, местами сильный, и усиление ветра.