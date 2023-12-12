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Прокуратура начнет проверки в Ростовской области из-за гололеда

Елизавета Кондрикова
16:00 12.12.2023
В регионе были закрыты 280 школ из-за сильнейшей наледи на дорогах и тротуарах.
Прокуратура начнет проверки в Ростовской области из-за гололеда
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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Прокуратура Ростовской области начала проверки соблюдения законодательства при содержании улиц и дорог по факту сильнейшего гололеда в регионе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона прокуратурой Ростовской области организованы проверки», - говорится в сообщении пресс-службы.

Проверки будут касаться состояния тротуаров, дорог и улиц, а также мест общего пользования.

Подобные меры связаны с сильным гололедом и гололедицей, которые возникли 11 и 12 декабря в Ростовской области. В 280 школах были отменены занятия, ученики занимались удаленно.

Губернатор региона Василий Голубев накануне поручил главам администраций городов и районов принять меры по очистки дорожного полотна от наледи.

К примеру, сегодня школьники в Ростове-на-Дону не шли, а ползли в школу, так как дорога превратилась в каток после ледяного дождя. Администрация города ввела режим повышенной готовности.

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