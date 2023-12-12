Сегодня Украина пришла в форму неустойчивого государства, неспособного к адекватному существованию, констатировал Родион Мирошник.

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Режим Владимира Зеленского войдет в историю Украины как самый кровавый с момента обретения страной независимости. В этом уверен посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. Украинский народ он назвал жертвой сложившихся обстоятельств.

«Ни один из руководителей за период с 91-го года так близко к тотальному уничтожению народ не подводил. Режим Зеленского войдет в историю как самый кровавый за весь период существования так называемой независимой Украины», - заявил Мирошник.

Сегодня Украина пришла в форму неустойчивого государства, неспособного к адекватному существованию в рамках национальных интересов своих граждан, добавил посол МИД РФ по особым поручениям.

Не обошел вниманием Мирошник и гонения Киева на духовенство и православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, режим Зеленского запретил ее деятельность на территории всей страны.