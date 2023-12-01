МО РФ: увеличение численности ВС обусловлено ростом угрозы со стороны НАТО

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Продолжающееся расширение НАТО является угрозой России. В том числе и этим обусловлено увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ, завили в Министерстве обороны. Отмечается, что вблизи границ нашей страны Североатлантический альянс развертывает дополнительные средства противовоздушной обороны и ударных вооружений.

Кроме того, наращивается и потенциал тактических ядерных сил блока. Так, например, США планируют до конца 2025 года в Европе и Турции заменить на высокоточную версию 200 устаревших авиабомб свободного падения.

В Минобороны России подчеркивают, что наращивание численности ВС РФ в этих условиях является адекватной реакцией. Напомним, увеличение количества военных пойдет за счет контрактников.

Согласно указу президента Владимира Путина, штатная численность Вооруженных сил должна быть доведена до 2 209 130 человек.