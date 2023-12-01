МО РФ: увеличение численности ВС России пойдет поэтапно за счет контрактников

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Увеличение штатной численности Вооруженных сил России обусловлено ростом угроз, связанных с расширение НАТО и проведением специальной операции. Оно проводится поэтапно за счет тех, кто желает служит по контракту. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что мобилизация не предусмотрена. Не планируется и существенное увеличение призыва на срочную службу.

Отмечается, что наращивание численности ВС РФ - адекватная реакция на агрессивную деятельность Североатлантического альянса.

Напомним, ранее российский президент подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России

Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2 209 130. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.