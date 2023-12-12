Ударивший судью президент турецкого «Анкарагюджю» может сесть в тюрьму

Ранее Фарук Коджа заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями, и обвинил судью в провокационном поведении.

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Президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа может сесть в тюрьму на срок до трех лет за удар судьи. Инцидент произошел после матча турецкой Суперлиги с «Ризенспором», пишет A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Если Коджу признают виновным, то, помимо уголовного преследования, ему грозит отстранение от футбола на срок до двух лет. Стоит отметить, что срок наказания может увеличиться вдвое, так как драка произошла на футбольном поле.

Ранее стало известно, что Фарук Коджа ударил арбитра по лицу, после чего тот упал на газон. В связи с инцидентом было принято решение о приостановке на неопределенный срок матчей всех футбольных лиг страны.