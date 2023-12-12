Спорт Президент турецкого футбольного клуба объяснил нападение на судью Ирина Егорова Президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа вышел на поле после игры с «Ризеспором» и хотел плюнуть в лицо судье Халилу Умуту Мелеру, но в итоге ударил его. © Фото: Vannicelli, Grillotti, Global Look Press Читайте нас на: Президент турецкого клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа после игры хотел плюнуть в лицо арбитру, но в итоге ударил его. «Моей целью было словесно отреагировать на рефери и плюнуть ему в лицо. Тогда я ударил его по лицу. Эта пощечина не вызвала перелома. После нее он простоял десять секунд, а затем бросился на землю», - передает его слова портал Sabah Spor. Как считает глава футбольного клуба, инцидент произошел «из-за неправильных решений и провокационного поведения арбитра» - по ходу игры между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» Мелер не засчитал гол форварда «Анкарагюджю» Али Соу, и после финального свистка Фарук Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и избил Мелера.



Сейчас лидер турецкого клуба и еще двое причастных арестованы за свой поступок. В связи с инцидентом было принято решение о приостановке на неопределенный срок матчей всех футбольных лиг страны.



Произошедшее осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своем Telegram-канале он написал, что спорт означает мир и братство и он несовместим с насилием. Также он пожелал выздоровления судье матча. По информации некоторых СМИ, судья Мелер после случившегося решил завершить карьеру. Экспертное мнение и аналитика