Суд решил выдворить из РФ семьи подростков, потушивших Вечный огонь в Петербурге

Обе семьи, в которых проживают подростки, находились на территории России нелегально.

© Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Суд принял решение выдворить семьи подростков, которые потушили снегом Вечный огонь в Петербурге. Ранее об этом ходатайствовала полиция.

Все произошло вечером 10 декабря в Красносельском районе города. Инцидент попал на видео. Позже были установлены виновники - два брата 10 и 14 лет и их 11-летний друг. Дети являются гражданами ближнего зарубежья.

Полиция выяснила, что ребята проживают в семьях мигрантов, которые находятся на территории нашей страны незаконно.

«Полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство судом удовлетворено», - сообщает петербургская полиция.

Уточняется, что родителей поместили в специальный центр для иностранцев, их детей временно отправили в спецучреждение. А подросток, который бросил снег в огонь, пока будет находиться в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.