Путин увеличил штат центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек

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Штатная численность центрального аппарата Росгвардии увеличится почти на 200 человек. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу предельная штатная численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ составит 2 297 сотрудников. В их число входят 1 615 военнослужащих, 601 сотрудник, 81 федеральный государственный гражданский служащий.

Указ оговаривает, что в это число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий. Документ вступил в силу со дня подписания.

Таким образом, штат центрального аппарата Росгвардии увеличится почти на 200 человек. До сих пор предельная штатная численность центрального аппарата Росгвардии составляла 2 100 единиц.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии», которые разрешат Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику. Позже президент подписал этот закон.