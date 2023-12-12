Воробьев: оперштаб проследит за решением проблемы с котельной в Электростали

Воробьев заявил, что котельная находится в частной собственности, поэтому вопрос решается совместно с правоохранительными органами.

© Фото: vorobiev_live, Telegram

На месте крупного сбоя на частной котельной в Электростали создали оперативный штаб. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, первые улучшения в домах появятся уже к вечеру этого дня.

Как передает «360» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Подмосковья, в Восточном районе жители Электростали остались без тепла из-за недобросовестного обслуживания котельной.

«Она находится в частной собственности, поэтому решаем сейчас вопрос вместе с правоохранительным органами», - написал Воробьев.

Глава области отметил, что по решению проблемы уже составлена дорожная карта. По его словам, до 18:00 планируется выполнить врезку в пароводяной центральный тепловой пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал восстановить к четвергу работу котельной в Электростали. Предприятие обеспечивает поставкой тепла 35 тысяч жителей.