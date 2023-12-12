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Воробьев: оперштаб проследит за решением проблемы с котельной в Электростали

Игнат Далакян
13:57 12.12.2023
Воробьев заявил, что котельная находится в частной собственности, поэтому вопрос решается совместно с правоохранительными органами.
Воробьев: оперштаб проследит за решением проблемы с котельной в Электростали
© Фото: vorobiev_live, Telegram
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На месте крупного сбоя на частной котельной в Электростали создали оперативный штаб. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, первые улучшения в домах появятся уже к вечеру этого дня.

Как передает «360» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Подмосковья, в Восточном районе жители Электростали остались без тепла из-за недобросовестного обслуживания котельной.

«Она находится в частной собственности, поэтому решаем сейчас вопрос вместе с правоохранительным органами», - написал Воробьев.

Глава области отметил, что по решению проблемы уже составлена дорожная карта. По его словам, до 18:00 планируется выполнить врезку в пароводяной центральный тепловой пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал восстановить к четвергу работу котельной в Электростали. Предприятие обеспечивает поставкой тепла 35 тысяч жителей.

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