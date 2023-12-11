Воробьев пообещал восстановить к четвергу работу котельной в Электростали

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Коммунальные службы Московской области устраняют неполадки на котельной «Восточная» в Электростали. В работе предприятия, от которого зависит поставка тепла в дома 35 тысяч человек, произошел сбой.

«Люди обратились с тревогой. Ситуация требует особого внимания: мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло, и комфортное проживание жителей», - цитирует «360» слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Котельную построили еще в 1973 году. Два года назад на предприятии произошла модернизация, однако новый собственник не смог обеспечить надежное содержание. После сбоя жители Электростали начали жаловаться на холод в домах и социальных объектах. Котельная обеспечивает теплом более 200 многоэтажных домов, 20 социальных и 120 коммерчески помещений.